Bomberos de Cali regresan tras misión de rescate en Venezuela y reciben reconocimiento

Los nueve integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali que hicieron parte del equipo USAR COL-1 ya regresaron a la ciudad, luego de participar en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto ocurrido en Venezuela. A su llegada fueron homenajeados en la estación central de la institución, ubicada en la avenida Las Américas, en reconocimiento por la labor humanitaria que desarrollaron representando a Cali y a Colombia.

La delegación estuvo integrada por el capitán Alberto José Hernández, líder adjunto de la misión; el sargento Jaime Yesid Castellar, psicólogo del equipo médico; los rescatistas Juan Manuel Salazar, David Vivas, Luis Valentino Rojas, José David Saldarriaga, Christian Arango y Danny Altamirano; además del paramédico Andrés Cunda.

Durante el acto de bienvenida, la institución destacó el compromiso, la disciplina y el profesionalismo con el que el grupo afrontó una de las emergencias más complejas registradas en el país vecino.

En diálogo con Caracol Radio, el capitán Alberto José Hernández aseguró que la misión representó un reto tanto profesional como humano.

“Profesionalmente nos pusimos a prueba como equipo. Fue una experiencia muy dura porque nosotros vamos con el propósito de ayudar. Cuando llegamos y empezamos a ampliar el radio de búsqueda nos dimos cuenta de que la magnitud de la tragedia era gigantesca”, afirmó.

El oficial recordó que uno de los momentos más significativos para la delegación fue el rescate con vida de Moisés, un niño de 11 años, una operación que fue ampliamente difundida por los medios de comunicación y que se convirtió en uno de los pocos desenlaces positivos en medio de la emergencia.

Sin embargo, reconoció que también hubo episodios que marcaron profundamente al equipo, como la búsqueda de una persona atrapada bajo los escombros de un edificio.

“Trabajamos durante unas 12 o 13 horas porque todos nuestros sistemas marcaban señales de vida. Al final esa señal se perdió y cuando logramos llegar hasta la persona ya había fallecido. Es una situación muy frustrante”, relató Hernández.

El capitán también señaló que ver a las familias esperando noticias de sus seres queridos fue uno de los aspectos más difíciles de la misión, pues aseguró que inevitablemente los rescatistas terminan identificándose con ese dolor.

Con el regreso de la delegación, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali destacó la experiencia adquirida durante la operación internacional y el compromiso de sus integrantes en este tipo de misiones humanitarias de alta complejidad.