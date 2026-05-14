Hidroituango advierte posible crisis energética tras el fenómeno de El Niño y evitar alza de tarifas

Ituango, Antioquia

Según la hidroeléctrica antioqueña, Colombia podría enfrentar aumentos en las tarifas de energía e incluso riesgos de racionamiento en el segundo semestre de 2026.

HIDROITUANGO S.A. lanzó esta advertencia sobre el panorama energético que podría enfrentar el país en los próximos meses debido a la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño severo durante la segunda parte del año.

La empresa alertó que, si no se adoptan medidas preventivas desde ahora, el país podría registrar dificultades en el suministro eléctrico, aumentos en las tarifas de energía e incluso eventuales racionamientos.

Se explicó que la disminución de lluvias y los bajos niveles de los embalses obligarían al sistema energético nacional a depender más de las plantas térmicas, cuya operación resulta más costosa.

Por ello, la hidroeléctrica insistió en la necesidad de anticiparse a la temporada seca almacenando una mayor cantidad de agua en el embalse de Hidroituango y utilizando desde ahora las termoeléctricas para conservar reservas hídricas.

Condiciones actuales de Hidroituango

Actualmente, la central hidroeléctrica más grande del país solo puede llenarse hasta los 408 metros debido a restricciones ambientales vigentes, pese a que técnicamente el embalse tiene capacidad para alcanzar los 420 metros.

En consideración, esta limitación provoca que una parte importante del agua que llega al sistema no pueda almacenarse y termine siendo evacuada río abajo, reduciendo la capacidad de generación futura en medio de una eventual sequía.

HIDROITUANGO S.A. señaló que elevar de manera controlada el nivel útil del embalse permitiría prácticamente duplicar el volumen de agua almacenada y contar con una mayor reserva energética durante los meses más críticos del fenómeno climático.

Adicional, tras análisis de la empresa, si el país continúa liberando agua en lugar de conservarla, la hidroeléctrica podría verse obligada a disminuir su generación justamente cuando la demanda energética sea más alta.

Acciones a nivel departamental

También respaldó la propuesta del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de activar preventivamente una mayor capacidad de las plantas térmicas.

Explicó que esta estrategia permitiría reducir el consumo de agua de los embalses mientras todavía hay disponibilidad hídrica, aunque insistió en que será necesario garantizar desde ya el abastecimiento de gas natural y combustibles para evitar desabastecimientos posteriores.

El gerente general de HIDROITUANGO S.A., Alejandro Arbeláez, aseguró que “la energía más costosa es la que falta durante un apagón” y sostuvo que el país debe comenzar de inmediato a ahorrar agua en los embalses y complementar la generación con termoeléctricas para evitar impactos mayores en la economía y en el suministro eléctrico nacional.

Finalmente, la Gobernación de Antioquia anunció la conformación de una mesa técnica departamental con participación de autoridades ambientales, gremios, academia y actores del sector energético, con el fin de coordinar medidas preventivas y formular recomendaciones conjuntas al Gobierno Nacional frente a la posible llegada de El Niño.