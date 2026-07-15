Capturan en Antioquia a mexicano buscado por EE.UU. por fraude millonario a fondos del COVID-19

En el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, en el oriente de Antioquia, fue capturado Bryan Gardea, un mexicano buscado por la justicia de Estados Unidos mediante una Notificación Roja de INTERPOL por su presunta participación en un millonario esquema de fraude y lavado de dinero durante la pandemia del COVID-19.

El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional, en coordinación con la Oficina Central Nacional INTERPOL Colombia y Migración Colombia, durante labores de control migratorio en la terminal aérea.

De acuerdo con las autoridades, Gardea es requerido por la Corte Distrital de Nuevo México (Estados Unidos) para responder por los delitos de fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero. Las investigaciones lo señalan como el presunto líder de una organización criminal que aprovechó los programas de ayuda económica creados por el Gobierno estadounidense durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Según el expediente judicial, la red delictiva obtuvo de manera fraudulenta aproximadamente 1.041.165 dólares, mediante la creación de empresas ficticias, la falsificación de documentos y la presentación de información financiera falsa para acceder a los recursos destinados a mitigar los efectos económicos de la pandemia.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el dinero obtenido ilícitamente fue transferido a cuentas privadas y utilizado para gastos personales, además de la compra de bienes inmuebles, hechos que sustentan las acusaciones por lavado de activos.

Detalles de la captura

La captura fue posible gracias al intercambio de información en tiempo real entre las autoridades colombianas y los organismos internacionales de cooperación policial, así como a la verificación de los registros de INTERPOL durante los controles migratorios.

Tras su detención, el mexicano fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso correspondiente para su extradición a Estados Unidos, donde deberá comparecer ante la Corte Distrital de Nuevo México.