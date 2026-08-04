Pueblito Paisa y Parque Arví presentan su agenda cultural para la feria de las flores 2026

Medellín

El Pueblito Paisa se consolida en la Feria de las Flores 2026 como un epicentro cultural y gastronómico gratuito. La Corporación Arví llena de vida la cima del cerro Nutibara con fondas municipales, muestras culturales, la Calle de los Artistas y el 16.º Festival Nacional Infantil de Trova el 5 de agosto.

La agenda en el cerro Nutibara incluye la Misión Patria del Ejército (31 de julio), fondas tradicionales de municipios como Marinilla y La Ceja (del 31 de julio al 4 de agosto) y la experiencia silletera (1, 4 y 5 de agosto). Se recomienda a los asistentes utilizar transporte público para facilitar el acceso.

Esta programación busca superar el impacto de 2025, edición que atrajo a más de 50.000 visitantes al cerro Nutibara. Según Julián Alzate, director de la Corporación Arví, la apuesta busca devolverle el alma al Pueblito Paisa mediante la reconexión de la gastronomía, la arquitectura y las tradiciones locales.

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En paralelo, Santa Elena ofrece cuatro experiencias turísticas guiadas por la Corporación Arví para vivir el origen de la cultura silletera. Los visitantes pueden elegir entre el Sendero de la Tradición, recorridos por fincas campesinas, cicladas en bicicletas eléctricas y la velada Arví Nocturno.

Estas rutas permiten interactuar con familias campesinas, presenciar el armado de silletas y recorrer senderos ecológicos. La oferta integra gastronomía típica y expresiones artísticas en las plazoletas del parque, reafirmando a Santa Elena como la cuna patrimonial de las fiestas de la ciudad.