Más de 88 mil millones serán adicionados al presupuesto de Antioquia por utilidades de Hidroituango

Medellín

La Asamblea de Antioquia aprobó el proyecto e ordenanza que modifica el presupuesto general del departamento e incorporó los recursos provenientes de utilidades de la empresa Hidroituango.

La incorporación de $88.076 millones provenientes de las utilidades generadas por la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, permitirá inversiones en obras de infraestructura del departamento y financiar proyectos estratégicos de inversión.

Los recursos también aportarán al avance del Túnel del Toyo y las vías de acceso a esta obra de infraestructura, una de las apuestas más importantes para la conectividad, la competitividad y el desarrollo económico de Antioquia.

Producto de los dividendos

El dinero que se adicionó al presupuesto departamental corresponde al 80 por ciento de los dividendos recibidos por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, provenientes de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango.

Los diferentes proyectos que tendrán como destino estos recursos son priorizados por la administración departamental.

¿Qué dicen los diputados?

Los diputados destacaron la importancia de que Antioquia comience a recibir esos recursos derivados de una de las obras de infraestructura energética más importantes del país.

Juan Esteban Villegas, diputado antioqueño respaldó el proyecto, “Quienes llevamos varios años en esta corporación conocemos la expectativa que siempre existió alrededor de contar con una fuente de ingresos distinta a las rentas tradicionales del departamento. Hoy, por fortuna, llegan a la Asamblea los primeros $88.000 millones provenientes de las utilidades de Hidroituango, una noticia esperanzadora para Antioquia. Este es el punto de partida de una renta que permitirá seguir apalancando la inversión social y el desarrollo del departamento”.

La diputada Verónica Arango se refirió sobre la importancia de la destinación de los recursos “La llegada de utilidades de Hidroituango representa una gran oportunidad para Antioquia. Sin embargo, considero necesario avanzar en una discusión conjunta que permita definir una hoja de ruta para la inversión de estos recursos, priorizando proyectos estratégicos para el departamento y garantizando también capacidad de respuesta ante contingencias. Es fundamental que estas utilidades cuenten con una planificación y una organización que aseguren su impacto a largo plazo”.

Objetivo de la asamblea

La Asamblea Departamental de Antioquia ratificó que buscarán seguir fortaleciendo las finanzas públicas y los proyectos estratégicos del departamento de Antioquia.

Diferencias por el túnel

Cabe recordar que recientemente hubo un nuevo enfrentamiento político entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia por los retrasos en la entrada en operación del Túnel del Toyo.

En su momento, la alta consejera presidencial para las Regiones, Luz María Múnera, respondió públicamente las críticas del gobernador, Andrés Julián Rendón, sobre la falta de instalación de los equipos electromecánicos necesarios para habilitar el tramo 1 del proyecto, los cuales estarían guardados en una bodega.

Lo que dice el departamento

El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, aseguró que el tramo 1 del Túnel del Toyo ya se encuentra terminado y listo para entrar en funcionamiento.

Según Gallón, lo único pendiente corresponde precisamente a la instalación de los equipos electromecánicos, responsabilidad que atribuye al Gobierno Nacional a través del Invías.

Lo que dice el Gobierno Nacional

El Instituto Nacional de Vías, Invías, le respondió a la Gobernación de Antioquia correspondiente con los retrasos en el túnel del Toyo.

La entidad aclaró que las demoras en la instalación de los sistemas electromecánicos del Túnel del Toyo se deben principalmente a la falta de culminación de obras civiles complementarias y al incumplimiento, según ellos, de actividades previas necesarias para garantizar la seguridad.