¿Volverá la ‘Hora Gaviria’? Gerente de Hidroituango explica propuesta por llegada de El Niño
Caracol Radio se comunicó con Alejandro Arbeláez para conocer las medidas que proponen desde la hidroeléctrica para evitar un apagón en el país.
¿Volverá la ‘Hora Gaviria’? Gerente de Hidroituango explica propuesta por llegada de El Niño
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David Otero
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