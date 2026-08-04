En Puerto Nare, Cornare rescató a un hipopótamo bebé abandonado con deshidratación y desnutrición

Puerto Nare- Antioquia

Cornare rescató a un hipopótamo bebé que estaba solo y sin su madre, con deshidratación y desnutrición, por lo que fue trasladado al Parque Temático Hacienda Nápoles, donde recibe atención veterinaria y los cuidados necesarios para su recuperación.

La entidad manifestó que una familia de pecadores halló al hipopótamo recién nacido entre unos arbustos en la vereda La Sierra del municipio de Puerto Nare y, para preservar su integridad, lo llevaron a su casa, desde donde se contactaron con Cornare. Mientras llegaban los veterinarios, intentaron alimentarlo, pero no fue posible. Al llegar al sitio, los expertos encontraron al hipopótamo con un grave estado de deshidratación y desnutrición.

“Una vez supere su estado crítico y complete su proceso de recuperación, permanecerá bajo el cuidado de los profesionales del parque y hará parte de la colección de fauna exótica”, manifestó Cornare.

Recuerda que la zona donde se hizo el rescate es la jurisdicción de Corantioquia; la entidad Cornare intervino en el trabajo articulado que tienen las dos entidades ambientales para poder tener una reacción oportuna ante cualquier alerta o llamado.