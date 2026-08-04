Representante antioqueño radicó ante el Congreso proyecto de ley que busca derogar “La Paz Total”

Antioquia

La denominada “Paz Total” del presidente saliente Gustavo Petro ha tenido muchos detractores que habían anunciado su oposición a esta iniciativa de diálogo con los cabecillas de los grupos armados ilegales del país, pero recientemente se materializa con la radicación de un proyecto de ley que busca derogarla, la cual está siendo liderada por el representante a la Cámara por Antioquia Simón Milona.

El político del partido Creemos manifiesta que la Ley 2272 de 2022 otorgó beneficios a los criminales olvidando a las víctimas y permitió levantar órdenes de captura contra los principales jefes de estas estructuras criminales, entre otras ELN, disidencias, Clan del Golfo, etc., y que se busca que se reactiven a quienes aún las tiene suspendidas, lo mismo que con las condenas.

“En Colombia no podemos permitir más impunidad para las organizaciones criminales, y necesitamos establecer un marco jurídico claro que permita que en adelante se hagan negociaciones de paz. Con este proyecto de ley buscamos que ningún cabecilla de organizaciones criminales pueda participar en proyectos de ley”, manifestó el también vicepresidente primero de la Cámara.

Insiste en que la intención es que todo ilegal pague una pena privativa de la libertad y sea obligado a una reparación integral a las víctimas; así mismo, aquel grupo que carezca de reconocimiento político pueda participar de un tratamiento político.

Este anuncio lo hizo el político antioqueño Simón Molina desde la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí, donde permanecen cabecillas de las estructuras armadas del Valle de Aburrá, cuya iniciativa de diálogo es conocida como paz urbana, que ha generado bastante polémica.