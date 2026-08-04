La Aerocivil da luz verde a la expansión del Aeropuerto José María Córdova a 30 años

Medellín

La Aeronáutica Civil aprobó oficialmente la actualización del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro. A través de la Resolución 01699 de 2026, la autoridad aérea define la hoja de ruta técnica y estratégica para responder al incremento de pasajeros y carga en Antioquia durante las próximas tres décadas.

Esta nueva norma deja sin efecto la reglamentación que regía desde 2016 y se convierte en el marco principal de planificación. El proyecto contempla la máxima expansión de la infraestructura, incluyendo los estudios de factibilidad para la construcción de la Segunda Pista entre los quinquenios 2025–2030 y 2030–2035.

Innovación digital y respaldo de estudios técnicos

Para el diseño de esta megaobra se implementó la metodología BIM (Building Information Modeling), alineada con las directrices del Ministerio de Transporte. Este sistema ubica al terminal aéreo a la vanguardia de la innovación en modelado 3D de infraestructura y en la gestión eficiente del presupuesto aeroportuario.

Las consultorías técnicas estuvieron a cargo del Consorcio Aeropuerto Rionegro 30 y contaron con la supervisión de la interventoría Consorcio INT PM Rionegro. Además, los avances del plan fueron socializados previamente con comunidades locales, autoridades gubernamentales y gremios económicos de la región.

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Articulación territorial y protección de la información

El documento insta a la Gobernación de Antioquia, la ANI, Invías y las alcaldías de Rionegro y Medellín a articular sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y proyectos de conectividad con este nuevo plan maestro. Cabe precisar que la ejecución final de obras y recursos dependerá de las autorizaciones legales de cada etapa.

Por razones de seguridad nacional, seguridad operacional y protección de infraestructura crítica, la Aerocivil declaró reserva legal sobre los estudios técnicos, financieros y socio-prediales del expediente. No obstante, la ciudadanía podrá consultar un resumen ejecutivo a través del portal web de la entidad.