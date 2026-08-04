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04 ago 2026 Actualizado 20:40

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Medellín

Aguardiente Antioqueño rinde homenaje a la tradición paisa con una nueva edición especial

La FLA rinde tributo a la tradición paisa y al rol del cuidado con botella conmemorativa para la Feria de las Flores 2026.

Foto: Gobernación de Antioquia

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Santiago Solórzano

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La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) presentó una edición limitada de Aguardiente Antioqueño para la Feria de las Flores 2026. La imagen rinde homenaje a la obra “Horizontes” de Francisco Antonio Cano, adaptando el diseño para mostrar a las mujeres señalando el horizonte y al hombre asumiendo un rol activo en las labores del cuidado.

Se produjeron 6.000 botellas divididas en partes iguales entre las presentaciones de tapa azul, roja y verde. La colección conmemorativa incluye la bandera del departamento, las montañas y el sello “Modo Antioqueño”, y se comercializará exclusivamente en el Museo de Antioquia hasta agotar existencias.

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La empresa proyecta un incremento del 19 % en las ventas de aguardiente en comparación con la edición 2025 de la feria. Dentro de su plan comercial y de patrocinio, la FLA respaldará los desfiles de Silleteros y de Autos Clásicos y Antiguos, además de habilitar cuatro Plazas de las Flores con acceso gratuito.

La programación oficial abarcará 10 tablados comunitarios en sectores como Guayabal, San Javier y Belén, con la presentación de artistas como Paola Jara, Pipe Peláez y el Grupo Galé. Asimismo, la marca estará presente en más de 50 eventos privados, incluidos el Festival de la Trova, Fondas de Mi Tierra y el Súper Concierto.

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