Aguardiente Antioqueño rinde homenaje a la tradición paisa con una nueva edición especial
La FLA rinde tributo a la tradición paisa y al rol del cuidado con botella conmemorativa para la Feria de las Flores 2026.
Medellín
La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) presentó una edición limitada de Aguardiente Antioqueño para la Feria de las Flores 2026. La imagen rinde homenaje a la obra “Horizontes” de Francisco Antonio Cano, adaptando el diseño para mostrar a las mujeres señalando el horizonte y al hombre asumiendo un rol activo en las labores del cuidado.
Se produjeron 6.000 botellas divididas en partes iguales entre las presentaciones de tapa azul, roja y verde. La colección conmemorativa incluye la bandera del departamento, las montañas y el sello “Modo Antioqueño”, y se comercializará exclusivamente en el Museo de Antioquia hasta agotar existencias.
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La empresa proyecta un incremento del 19 % en las ventas de aguardiente en comparación con la edición 2025 de la feria. Dentro de su plan comercial y de patrocinio, la FLA respaldará los desfiles de Silleteros y de Autos Clásicos y Antiguos, además de habilitar cuatro Plazas de las Flores con acceso gratuito.
La programación oficial abarcará 10 tablados comunitarios en sectores como Guayabal, San Javier y Belén, con la presentación de artistas como Paola Jara, Pipe Peláez y el Grupo Galé. Asimismo, la marca estará presente en más de 50 eventos privados, incluidos el Festival de la Trova, Fondas de Mi Tierra y el Súper Concierto.