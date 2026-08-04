Gobernación de Antioquia dice que muerte de dos menores indígenas es negligencia de EPS intervenidas

Antioquia

El superintendente de Salud, Daniel Quintero, entregó un informe de presuntos hallazgos en la gobernación de Antioquia y en un punto específico citó la muerte de los menores indígenas y señaló a la administración departamental como presunta responsable, a lo que de inmediato la seccional de salud salió a responder ante el señalamiento.

La secretaria del despacho del departamento, Alma Johana Solano, aseguró que el lamentable fallecimiento de estos menores se debió a una negligencia de las EPS responsables de la atención y no de su gestión.

“Y en ese caso, yo quiero hacer un llamado de atención especial, de cómo hoy se hace un señalamiento a la Secretaría de Salud de Antioquia y no se aplica ningún tipo de acción a las EPS a las cuales estaban afiliadas estas menores, que corresponden a Saviasalud y Coosalud intervenidas en el momento de su fallecimiento, donde se presentaron fallas en la prestación de los servicios a estas pacientes”, recalcó la secretaria.

Recalca la funcionaria que desde el despacho han reportado más de 50 situaciones que han afectado a los pacientes afiliados a las EPS intervenidas por el gobierno nacional y que no han recibido ninguna auditoría por las reiteradas quejas por estos hechos.

Agregó que ante los señalamientos del Superintendente Daniel Quintero harán las aclaraciones pertinentes, ya que indica que hubo hallazgos fiscales y serán explicados con profundidad.