Gobierno publicó borrador de resolución para evitar nuevos aranceles de EE.UU. sobre trabajo forzoso

El Gobierno publicó un borrador de resolución para evitar que Estados Unidos imponga nuevos aranceles, de hasta 12%, por falta de medidas contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

(En contexto: Estados Unidos propone nuevos aranceles por trabajo forzoso)

El borrador establece criterios generales orientados a que los operadores de comercio exterior gestionen de manera autónoma los riesgos asociados al trabajo forzoso en sus cadenas de suministro.

El mecanismo propuesto establece que esta cartera, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), atenderá la recepción, análisis y valoración de las denuncias, reportes, peticiones, comunicaciones e información relacionada con posibles bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio.

“La recepción de denuncias, reportes, peticiones, comunicaciones o información no implicará, por sí sola, la acreditación de la existencia de trabajo forzoso u obligatorio. La información recibida será gestionada con fines de prevención, análisis, debida diligencia y coordinación institucional, y será tenida en cuenta para la elaboración, actualización o revisión de los criterios e indicadores de riesgo previstos en la presente resolución, de conformidad con los criterios y estándares en ella establecidos, sin perjuicio de su traslado a las autoridades competentes cuando a ello hubiere lugar”, se lee en el borrador.

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