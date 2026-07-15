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15 jul 2026 Actualizado 14:52

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Gobierno publicó borrador de resolución para evitar nuevos aranceles de EE.UU. sobre trabajo forzoso

El Ministerio de Comercio señaló los criterios generales orientados a que los operadores de comercio exterior gestionen los riesgos asociados al trabajo forzoso

Imagen de referencia de aranceles y borrador de resolución del Gobierno Petro. Fotos: Getty Images

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El Gobierno publicó un borrador de resolución para evitar que Estados Unidos imponga nuevos aranceles, de hasta 12%, por falta de medidas contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

(En contexto: Estados Unidos propone nuevos aranceles por trabajo forzoso)

El borrador establece criterios generales orientados a que los operadores de comercio exterior gestionen de manera autónoma los riesgos asociados al trabajo forzoso en sus cadenas de suministro.

El mecanismo propuesto establece que esta cartera, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), atenderá la recepción, análisis y valoración de las denuncias, reportes, peticiones, comunicaciones e información relacionada con posibles bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio.

“La recepción de denuncias, reportes, peticiones, comunicaciones o información no implicará, por sí sola, la acreditación de la existencia de trabajo forzoso u obligatorio. La información recibida será gestionada con fines de prevención, análisis, debida diligencia y coordinación institucional, y será tenida en cuenta para la elaboración, actualización o revisión de los criterios e indicadores de riesgo previstos en la presente resolución, de conformidad con los criterios y estándares en ella establecidos, sin perjuicio de su traslado a las autoridades competentes cuando a ello hubiere lugar”, se lee en el borrador.

Noticia en desarrollo...

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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