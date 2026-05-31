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31 may 2026 Actualizado 21:11

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Colombia levantará los aranceles a Ecuador tras decisión de la CAN: firmará decreto el 1 de junio

Imagen de referencia. Canciller Rosa Villavicencio: Colprensa / Banderas Colombia - Ecuador: Getty Images.

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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