La SIC abre investigación contra Enel, Celsia y AES Colombia

Colombia

La alerta inicial la dio el Ministerio de Minas y Energía tras denunciar aumentos sospechosos en los precios de la energía negociada en bolsa, justo en momentos donde distintas regiones del país sufrían por crisis invernales y altos costos en sus recibos de luz.

Para entender el caso hay que comprender cómo funciona la Bolsa de Energía que es una especie de subasta diaria donde las generadoras ofrecen la energía disponible y se define el precio del mercado.

Por regla general, la energía producida con agua (hidroeléctrica) es la más barata de producir. Cuando los embalses están llenos, la norma y la lógica económica dictan que las empresas deben ofrecer esa agua a precios muy bajos para que la energía fluya barato hacia los hogares.

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Sin embargo, las pesquisas de la SIC revelaron un panorama muy diferente: Agua de sobra, pero precios altos, mientras mantenían ofertas de precio desproporcionadamente elevadas, las tres empresas tenían sus embalses a más del 90 % de su capacidad.

Al poner precios tan altos para su agua, la energía hidráulica quedaba por fuera del despacho diario. Esto obligó al sistema a recurrir a fuentes más caras (como las térmicas que usan gas o carbón), lo que disparó el costo general del mercado.

La autoridad no encontró explicaciones técnicas, operativas ni económicas válidas que justificaran cobrar tan caro teniendo los embalses prácticamente llenos.

¿Cómo impacta esto al ciudadano común?

Aunque las transacciones de la Bolsa de Energía ocurren entre grandes empresas, sus efectos se sienten en las casas. Las compañías comercializadoras, las que le envían la factura mes a mes a los usuarios, compran parte de su electricidad en esta bolsa. Si el precio allí sube de manera artificial, ese sobrecosto se termina trasladando tarde o temprano a las tarifas que pagan millones de colombianos.

Tras recopilar pruebas, hacer visitas e interrogar a expertos, la SIC buscará determinar si Enel, Celsia y AES violaron las normas de libre competencia. De confirmarse, las empresas se expondrán a millonarias sanciones por presuntamente alterar un mercado prioritario para la economía y el bienestar del país.

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