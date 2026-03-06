¿Estados Unidos devolverá la plata obtenida con los aranceles?

Mientras agencias del gobierno Trump insisten en que devolver el dinero es imposible, las compañías extranjeras que pagaron los impuestos exigen que les reintegren estos pagos. (Foto: Caracol Radio / Getty ) / Nelson Hernandez Chitiva

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) señaló que no puede devolver el dinero de los aranceles recíprocos impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, que el Tribunal Supremo declaró ilegales.

“El CBP no puede cumplir con la orden del Tribunal de Comercio Internacional del 4 de marzo de 2026”, informó Brandon Lord, director ejecutivo de la Dirección de Política Comercial y Programas de la Oficina de CBP, en un escrito judicial dirigido al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.

¿Qué dice la orden del Tribunal?

La orden, emitida el 5 de marzo y relacionada con el caso Atmus sobre la batalla legal por el reembolso de los aranceles, el juez no solo pidió devolver el dinero obtenido por los aranceles sino también ordenó “liquidar” todas las operaciones de importación: las no liquidadas y las ya liquidadas pero aún no definitivas, sin tener en cuenta los aranceles de emergencia impuestos por Trump.

El Tribunal Supremo invalidó el pasado 20 de febrero los aranceles impuestos por Trump al considerar que excedió sus poderes al aplicar la ley de emergencia para declararlos.

Una mayoría del Alto Tribunal negó que el mandatario tuviera facultades para utilizar en tiempos de paz la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, en la que Trump había fundamentado su guerra comercial.

Devolver lo obtenido

A raíz de este fallo, el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU., que tiene la jurisdicción en este asunto, ordenó esta semana al Gobierno de Trump que no aplicara los aranceles impuestos por la IEEPA en los procesos aún abiertos y abrió la puerta a que se devolviera en los casos en los que ya se había cobrado.

El CBP cifra en aproximadamente 166.000 millones de dólares la cuantía recaudada por los aranceles impuestos por la ley de emergencia.

Según dijo, en torno a 20,1 millones de operaciones de importación no estaban liquidadas a fecha de 4 de marzo.

El escrito de Brandon Lord se presentó antes de que el juez Richard Eaton iniciara una audiencia sobre el asunto de la devolución del dinero por los aranceles en Nueva York.

La justicia insiste en la devolución del dinero

Un juez federal estadounidense concedió una extensión a la agencia federal de aduanas para comenzar a reembolsar el dinero recaudado por los aranceles anulados por la Corte Suprema, mientras la administración finaliza los procedimientos técnicos para llevar a cabo la devolución.

La decisión del tribunal fue bien recibida por las empresas, ya que cientos de ellas habían presentado demandas para recuperar los aranceles pagados.