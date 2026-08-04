Bancos con tasa de compra de cartera más baja en agosto 2026: El número 1 está en 12,15% E.A.

Si usted tiene varias deudas con bancos, una tarjeta de crédito con un saldo elevado o un crédito de consumo con una tasa de interés alta, la compra de cartera puede ser una alternativa para reorganizar sus finanzas, le contamos cómo funciona:

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¿Qué es la compra de cartera?

La compra de cartera es un préstamo que le da un banco para pagar las deudas que pueda tener en otras entidades, unificarlas en una sola y lograr una tasa de interés más baja.

Para lograr esto, debe tener en cuenta que se le permite la unificación de deudas, es decir, juntar varias obligaciones, la entidad que elija le dará un interés más bajo del que ya tiene con sus otras deudas y con la facilidad de pagar en una sola cuota al mes.

Bancos con tasa de compra de cartera más baja en agosto 2026:

Para el mes de agosto de 2026, las entidades financieras en Colombia con las tasas más bajas para la compra de cartera de tarjetas de crédito son:

Banco Agrario (desde 12,15% E.A.)

(desde 12,15% E.A.) Davivienda (desde 12,53% E.A.)

(desde 12,53% E.A.) Scotiabank Colpatria (cerca de 12,55% E.A.).

Si por el contrario lo que necesita son créditos de consumo o libre inversión los bancos destacados son:

Davivienda (desde 12,66% E.A.)

(desde 12,66% E.A.) GNB Sudameris con (12,68% E.A.)

con (12,68% E.A.) Banco AV Villas (desde 13,89% E.A)

De otra parte, los bancos con los costos más elevados para trasladar deudas de consumo o tarjetas de crédito son:

Bancolombia: hasta 28,75% E.A.

hasta 28,75% E.A. Coltefinanciera: hasta 28,70% E.A.

hasta 28,70% E.A. Finandina: hasta 28,62% E.A.

hasta 28,62% E.A. Itaú: hasta 26,75% E.A.

hasta 26,75% E.A. BBVA: hasta 26,73% E.A.

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¿Cómo puede solicitar la compra de cartera?

Con los datos que le brindamos anteriormente, debe seleccionar la opción que más se acomode a lo que está buscando para su compra de cartera.

Una vez lo haya elegido, debe tener claro los plazos en diferentes bancos.

Debe tener los extractos de sus deudas actuales con el respectivo número de la obligación y el valor exacto que se va a cancelar.

Ya con su banco elegido, debe presenta la petición en línea o en una oficina de la entidad.

Una vez realice el proceso, el paso siguiente es el desembolso, en esta parte el nuevo banco paga de forma directa al banco antiguo.

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