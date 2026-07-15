Pulso entre plataformas como Airbnb y hoteles por nuevo intento de reglamentación: ¿quién ganará?

El Gobierno publicó un segundo borrador de decreto para actualizar el Registro Nacional de Turismo, lo que cobijaría a plataformas como Airbnb y Booking. Incluso, también buscan poner en cintura a los moteles, pues muchos no tienen el Registro Nacional de Turismo.

Mientras los hoteles celebran, gremios como Asohost, la Cámara de Comercio Electrónico, entre otros, alertan que pese aunque llevan más de 10 meses de trabajo no tuvieron en cuenta sus recomendaciones, que esta reglamentación del Mincomercio excede la potestad reglamentaria que le confiere la Constitución Política y haría prácticamente inviable esta actividad.

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Al respecto, José Andrés Duarte, presidente de Cotelco (gremio de los hoteles), aseveró que el proyecto de decreto implica una actualización del Registro Nacional de Turismo, “haciendo precisamente sus veces para verificar la existencia del cumplimiento de las normas que hoy en día deben cumplir todos los prestadores de servicios turísticos y en particular los del alojamiento turístico en el país”.

Por su parte, Juan Camilo Vargas, presidente de Asohost, afirmó que esto impone unas cargas excesivas para la prestación del servicio de alojamiento de vivienda turística.

“Hay que entender que las personas que brindan hospitalidad y alojamiento por medio de las de la vivienda turística son personas que destinan de manera total o parcial sus inmuebles para dicho fin, y sus capacidades son coherentes con la infraestructura y tipología de alojamiento que nos concierne. Entonces, este proyecto de crédito, fundamentalmente, nos hace unas exigencias para las cuales sería totalmente inviable el desarrollo de la actividad, y nos carga con la condición de establecimientos de comercio”, explicó Vargas.

¿Cuáles requisitos tendrían que cumplir?

El presidente de Asohost aseveró que tendrían que cumplir con una serie de requisitos que “inviables e incoherentes” para una vivienda, como certificados sanitarios, certificados de bomberos, usos de suelo, entre otras condiciones.

“Esto llevaría a que los prestadores de alojamiento elijan otros caminos menos sofisticados para la comercialización de sus alojamientos, como marketplaces, redes sociales, cadenas de WhatsApp, entre otros”, explicó Asohost.

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Lo cual, agregó, en términos de formalidad, no le convendría ni a los consumidores ni al sector turístico ni a la sociedad colombiana.

¿Subiría el precio en apps de turismo?

El líder gremial de Asohost afirmó que “hay una exigencia de interoperabilidad para las plataformas digitales. Los expertos de las plataformas digitales dijeron que, el punto actual de las entidades gubernamentales con las cuales se quiere interoperar, tecnológicamente no es viable, y aparte de no ser viable, esto tendría unos costos sumamente elevados. ¿Cuál es la preocupación? Si las grandes plataformas plantean que los costos y el desarrollo tecnológico y la implementación de esta interoperabilidad sería inviable y sumamente elevado, imagínese las pequeñas plataformas locales, de emprendedores locales que han decidido entrar al mercado brindando canales de comercialización, de alojamientos”.

¿Jugadita del Gobierno a favor de los hoteles?

Y es que el representante a la Cámara electo, Mauricio Toro, afirmó que este es un “regalazo de despedida para los grandes hoteles desde el MinComercio”.

“Una persona que arriende su apartamento por plataformas tendrá que tener certificado de sanidad, bomberos, Sayco, se convertirá automáticamente en comerciante y su vivienda un establecimiento de comercio, entre otros requisitos”, escribió en redes sociales el Representante.

Al respecto, el líder del gremio de los hoteles afirmó que “es muy infortunado ese comentario”.

“En la hotelería, entre otras, la gran mayoría de la hotelería es pequeña y es familiar, y también tiene las mismas dificultades para pagar nómina, para pagar impuestos, para cumplir con todas las exigencias. Hoy, hoy sufre precisamente todas esas normas que esperamos, por supuesto, se verifiquen y se cumplen para todos, pero no solamente para quienes hoy en día están expuestos a un proceso de formalización dentro del registro nacional de turismo. No, es una conversación que tiene que darse. Aquí no estamos favoreciendo a unos hoteles en particular o unas cadenas, para nada”, explicó Duarte.

Asimismo, José Andrés Duarte afirmó que “el tema de bomberos, el tema del uso del suelo, el tema de la seguridad, son temas que ya están planteados en la ley. Este decreto no se lo trae como nuevo, aquí no hay exigencias nuevas”.

Mientras tanto, Vargas afirmó que en las mesas de trabajo no se tuvieron en cuenta las observaciones de gremios como Asohost para no “cargar a la vivienda turística con los requisitos propios de los establecimientos de comercio, sin distinguir entre un inmueble residencial, un prestador turístico comerciante y un establecimiento mercantil”.

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