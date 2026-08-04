Precio del café HOY 4 de agosto: El grano tuvo un leve incremento en el último reporte

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 4 de agosto, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

Este es el precio del café en Colombia para HOY 4 de agosto de 2026.

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este martes 4 de agosto el precio del café en Colombia se cotiza en 2,195,000 (COP) por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para el 4 de agosto se mantiene en $10.000 (COP) por kilogramo.

Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café inició la semana a la baja. Esto, comparado con el último reporte del lunes 3 de agosto, la cotización cerró en los $2,190,000 COP por carga, por lo que el precio aumentó unos $5.000 COP.

¿Cómo se establece la calidad del café?

La Federación Nacional de Cafeteros tiene el Factor de Rendimiento en 94 como medida estándar; sin embargo, se establecen indicadores de acuerdo a la calidad del grano y si hay más desperdicio.

Los valores de factor de rendimiento menores a 94 son considerados de mayor calidad y con un precio más elevado, teniendo como ejemplo al grano con FR 88 o FR 90, en el que los granos son pesados, limpios y con pocos defectos, lo que requiere menos kilos de pergamino.

Los valores de factor de rendimiento mayores a 94 son catalogados como producción de baja calidad, donde el grano puede estar inconsistente, con humedad y lleno de impurezas, lo que hace que se necesite más cantidad para llenar el saco.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, 4 de agosto

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 4 de agosto, en referencia FR 94:

Armenia: Carga: 2,195,500 | Kilo: 17,564 | Arroba: 219,550

Carga: 2,195,500 | Kilo: 17,564 | Arroba: 219,550 Bogotá: Carga: 2,194,250 | Kilo: 17,554 | Arroba: 219,425

Carga: 2,194,250 | Kilo: 17,554 | Arroba: 219,425 Bucaramanga: Carga: 2,193,875 | Kilo: 17,551 | Arroba: 219,388

Carga: 2,193,875 | Kilo: 17,551 | Arroba: 219,388 Buga: Carga: 2,196,250 | Kilo: 17,570 | Arroba: 219,625

Carga: 2,196,250 | Kilo: 17,570 | Arroba: 219,625 Chinchiná: Carga: 2,195,375 | Kilo: 17,563 | Arroba: 219,538

Carga: 2,195,375 | Kilo: 17,563 | Arroba: 219,538 Cúcuta: Carga: 2,193,375 | Kilo: 17,547 | Arroba: 219,338

Carga: 2,193,375 | Kilo: 17,547 | Arroba: 219,338 Ibagué: Carga: 2,194,625 | Kilo: 17,557 | Arroba: 219,463

Carga: 2,194,625 | Kilo: 17,557 | Arroba: 219,463 Manizales: Carga: 2,195,375 | Kilo: 17,563 | Arroba: 219,538

Carga: 2,195,375 | Kilo: 17,563 | Arroba: 219,538 Medellín: Carga: 2,194,625 | Kilo: 17,557 | Arroba: 219,463

Carga: 2,194,625 | Kilo: 17,557 | Arroba: 219,463 Neiva: Carga: 2,193,750 | Kilo: 17,550 | Arroba: 219,375

Carga: 2,193,750 | Kilo: 17,550 | Arroba: 219,375 Pamplona: Carga: 2,193,500 | Kilo: 17,548 | Arroba: 219,350

Carga: 2,193,500 | Kilo: 17,548 | Arroba: 219,350 Pasto: Carga: 2,193,500 | Kilo: 17,548 | Arroba: 219,350

Carga: 2,193,500 | Kilo: 17,548 | Arroba: 219,350 Pereira: Carga: 2,195,375 | Kilo: 17,563 | Arroba: 219,538

Carga: 2,195,375 | Kilo: 17,563 | Arroba: 219,538 Popayán: Carga: 2,195,625 | Kilo: 17,565 | Arroba: 219,563

Carga: 2,195,625 | Kilo: 17,565 | Arroba: 219,563 Santa Marta: Carga: 2,197,125 | Kilo: 17,577 | Arroba: 219,713

Carga: 2,197,125 | Kilo: 17,577 | Arroba: 219,713 Valledupar: Carga: 2,194,750 | Kilo: 17,558 | Arroba: 219,475

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