EEUU menciona a Colombia en su nueva estrategia antidrogas y exige más controles en la cadena global

Caracol Radio tuvo acceso al documento de la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de la Casa Blanca que, básicamente, introduce un cambio importante en la política antidrogas de Estados Unidos, con un enfoque más agresivo sobre la cadena global de suministro y una mayor presión sobre países como Colombia que aparece mencionado en el documento al igual que México y Venezuela.

Aunque el documento no dedica una sección exclusiva a Colombia, sí lo menciona explícitamente dentro del grupo de naciones que Washington considera clave en el origen y tránsito de drogas ilícitas. En particular, Colombia aparece junto a países como China, India y México en el capítulo dedicado a asegurar las cadenas de suministro globales frente a organizaciones criminales y terroristas.

“La Administración Trump está a la ofensiva sin descanso contra la crisis de las drogas. Durante demasiado tiempo, las respuestas reactivas han fallado a nuestras comunidades. Esta Estrategia Nacional de Control de Drogas, en adelante la Estrategia, es nuestro plan de batalla. La Administración utilizará datos precisos y oportunos sobre drogas para generar información útil que impulse cambios en políticas, programas y comportamientos”, señala el documento al que tuvo acceso Caracol Radio.

El diagnóstico de la administración es claro en señalar: las redes del narcotráfico están aprovechando el enorme volumen del comercio internacional, por un lado que existen más de mil millones de envíos de bajo valor al año hacia Estados Unidos, para ocultar drogas y precursores químicos. En ese contexto, Colombia es vista como parte de ese sistema que debe reforzar controles de inmediato.

La estrategia plantea exigir a estos países que adopten medidas más estrictas, especialmente en sectores clave como el transporte, la industria química, farmacéutica y logística. La Casa Blanca busca que gobiernos como el colombiano implementen estándares más altos de trazabilidad, verificación de datos y control sobre las cadenas de suministro.

Además, Washington pretende que Colombia y otros países adopten esquemas similares a los programas estadounidenses de cooperación con el sector privado, que incentivan a las empresas a mejorar voluntariamente sus protocolos de seguridad para evitar que sus sistemas sean utilizados por organizaciones criminales.

El documento también deja claro que habrá consecuencias para quienes no actúen. La estrategia contempla sanciones, procesos judiciales y otras medidas contra individuos, empresas o incluso países que faciliten el tráfico de drogas o no ejerzan controles suficientes.

“La Estrategia continúa la ofensiva interna de Estados Unidos contra las FTO (Organizaciones Terroristas Extranjeras) y TCO (Organizaciones Criminales Transnacionales) que intentan introducir drogas al país. Las fuerzas de tarea de seguridad nacional integrarán los esfuerzos en un enfoque coordinado. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos ha asegurado sus fronteras, y esta Estrategia busca reforzar ese avance con tecnología avanzada y nueva infraestructura. Los esfuerzos irán más allá de las fronteras: Estados Unidos atacará la producción de drogas en su origen, apoyando a países aliados para desmantelar laboratorios clandestinos. Las pandillas internas que distribuyen drogas también serán objetivo de acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y locales”, señala el documento.