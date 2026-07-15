Precio del dólar en Venezuela para HOY 15 de julio de 2026: La divisa internacional sigue en aumento

A la izquierda: Imagen ilustrativa de Benjamin Franklin, quien es la figura que representa el billete de 100 dólares estadounidenses. A la derecha, diferentes billetes de bolívares venezolanos (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este miércoles 15 de julio de 2026, en donde se reporta una aceleración en la subida de precios debido al contexto interno actual.

El valor del dólar en el país se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

Este es el precio del dólar en Venezuela HOY:

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los $725,74 bolívares venezolanos (VES) para este miércoles 15 de julio de 2026, lo que significa un mínimo aumento respecto a la cifra presentada la jornada anterior ($723,99 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 830, 63 bolívares (VES).

830, 63 bolívares (VES). Yuan chino: 107, 20 bolívares (VES).

107, 20 bolívares (VES). Lira turca: 15, 43 bolívares (VES).

15, 43 bolívares (VES). Rublo ruso: 9, 35 bolívares (VES).

Así están las casas de cambio en Venezuela:

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

BBVA Provincial: 723,9511 para compra - 724,2602 para venta

723,9511 para compra - 724,2602 para venta Banesco: 723,1161 para compra - 716,3135 para venta

723,1161 para compra - 716,3135 para venta Banco Nacional de Crédito BNC: 719,6861 para compra - 726,6858 para venta

719,6861 para compra - 726,6858 para venta Banco Plaza: 737,5112 para compra - 737,0000 para venta

737,5112 para compra - 737,0000 para venta Bancamiga: 725,4338 para compra - 744,1070 para venta

725,4338 para compra - 744,1070 para venta Otras Instituciones: 730,8129 para compra - 752,0135 para venta

¿Cómo se define y comparte el precio del dólar en Venezuela?

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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