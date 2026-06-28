Hospitales públicos de Risaralda advierten que crisis financiera obliga a suspender servicios

Pereira

La red pública hospitalaria de Risaralda atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Directivos de las Empresas Sociales del Estado advirtieron que la falta de pagos por parte de varias EPS ha llevado a la red pública hospitalaria a una situación crítica que amenaza la continuidad de la atención en salud.

Tras una reunión entre los gerentes de los hospitales públicos y la Secretaría de Salud Departamental, se confirmó que varias instituciones comenzarán a restringir servicios ambulatorios a partir del primero de julio, debido a la insuficiencia de recursos para mantener su operación.

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Según explicó la directora ejecutiva de la Asociación de Hospitales de Risaralda, Olga Lucía Zuluaga, la deuda acumulada con la red pública supera los $400.000 millones, panorama que compromete seriamente la estabilidad financiera de los hospitales del departamento.

“Esto realmente ya tiene en colapso a la red pública del departamento y a partir del 1º de julio no habrá servicios ambulatorios ni servicios que puedan ser derivados a otras instituciones. El gobernador y el secretario le informarán a la EPS para que defina dónde van a ser ubicados los pacientes que ya no pueden seguir siendo atendidos en la red pública por falta de garantizar esos servicios con la oportunidad que se requiere. En este momento ya la deuda supera los $400 mil millones en donde en el caso de Asmet salud supera los $50 mil millones”, afirmó Zuluaga.

Uno de los casos que más preocupa a las autoridades corresponde a Asmet Salud EPS, entidad que, según la vocera, completa más de tres meses sin realizar giros a hospitales como los de Santa Rosa de Cabal, Quinchía, el Hospital Universitario San Jorge y el Hospital Mental Universitario de Risaralda (Homeris).

Otro de los factores que agrava el panorama es la dificultad para mantener la cadena de abastecimiento. Los proveedores, que durante meses respaldaron financieramente a los hospitales, también han comenzado a suspender el suministro de insumos debido a la falta de pagos.

Frente a este escenario, la Secretaría de Salud Departamental notificará a las EPS para que definan en qué instituciones serán atendidos los usuarios que dejarán de recibir algunos servicios en la red pública de Risaralda.

Las directivas hospitalarias reiteraron el llamado al Gobierno Nacional, a la Superintendencia Nacional de Salud y a las EPS intervenidas para que agilicen el flujo de recursos y eviten un mayor deterioro del sistema público de salud, advirtiendo que, de no adoptarse soluciones inmediatas, el impacto podría afectar la atención de miles de pacientes en el departamento.