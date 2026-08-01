Comfamiliar Risaralda responde a sobreocupación en urgencias y reduce el nivel de 255 % a 180 %

Pereira

La Clínica Comfamiliar Risaralda enfrenta una semana de alta demanda en su servicio de urgencias, que llegó a registrar una sobreocupación del 255 %. Ante esta situación, la institución puso en marcha un plan de contingencia que ya permitió reducir el nivel de ocupación al 180 %, mientras continúa ajustando su capacidad de atención.

Una de las principales medidas comenzó el pasado 29 de julio, con la habilitación de áreas dentro de la Clínica para disponer de 40 nuevas camillas. Estos espacios permiten ampliar la capacidad de observación y mantener el seguimiento médico de los pacientes, buscando reducir el impacto de los tiempos de espera y brindar mejores condiciones durante su permanencia en urgencias.

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“Hay que personalizar el servicio, ser más asertivo en el diagnóstico y tratar de que no se nos caiga la calidad que hoy está tan golpeada, incluso lo siente uno en el ciudadano todo el tiempo, de esa dificultad en la asertividad del diagnóstico”, señaló Lucas Arbeláez, director de Comfamiliar Risaralda.

La estrategia también contempla un refuerzo en el acompañamiento a los usuarios. Dos funcionarios fueron incorporados para orientar a los pacientes y sus familias, resolver inquietudes y brindar información durante su permanencia en el servicio. La institución prevé sumar un tercer funcionario a este equipo.

Como parte de las acciones de atención humanizada, Comfamiliar anunció además la incorporación inicial de 10 “gestores de servicios”, personas que se encontraban desvinculadas del mercado laboral y próximas a alcanzar su pensión. Su labor estará enfocada exclusivamente en acompañar y orientar a los usuarios y sus acompañantes.

A estas medidas se suma la llegada del médico Mario Alberto Cepeda como nuevo director científico de la Clínica. El profesional cuenta con más de 15 años de experiencia en estrategias de aseguramiento y prestación de servicios de salud y es magíster en Salud Pública, además de especialista en control integral y auditoría de servicios de salud.

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Aunque la sobreocupación continúa representando un reto para la institución, la reducción registrada en los últimos días y el refuerzo de su capacidad operativa hacen parte de las acciones con las que Comfamiliar busca responder a la contingencia y mejorar la experiencia de los pacientes y sus familias.