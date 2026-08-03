Investigan homicidio tras hallazgo de un cuerpo en la vía Condina de Pereira

Pereira

El hallazgo de un cuerpo en la vía Condina llevó a las autoridades a desplegar una investigación que ya tiene una posible identidad y una de las principales hipótesis sobre lo ocurrido. La víctima sería Yors Sebastián Zapata, quien tenía registros judiciales por diferentes delitos.

El cuerpo fue encontrado envuelto en material plástico de colores blanco y negro y amarrado de pies, manos, cintura y cuello con un lazo. Las condiciones en las que fue localizado el cuerpo llevaron a las autoridades a activar de inmediato las labores judiciales para establecer qué ocurrió y quiénes estarían detrás del crimen.

Le interesa: Policía intensifica operativos en la comuna Cuba para frenar la violencia.

Aunque la identidad aún debe ser corroborada oficialmente por Medicina Legal, la información recopilada por los investigadores apunta a que se trataría de Zapata, quien no figuraba como persona desaparecida.

Los organismos de inteligencia manejan la posibilidad de que el homicidio se haya cometido por presuntas disputas relacionadas con el tráfico de estupefacientes en la ciudad. Mientras avanzan las investigaciones, la Policía y la SIJIN buscan establecer plenamente la responsabilidad de los autores.

Lea también: Capturan en España a alias ‘Cripiliano’, señalado de integrar la red de sicarios de Cordillera.

Las autoridades, junto con la Administración Municipal, ofrecen una recompensa a quienes entreguen información que contribuya a esclarecer el homicidio.