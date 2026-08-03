Autoridades buscan impedir que el ELN establezca campamentos en Risaralda

Risaralda

La situación de seguridad en el occidente de Risaralda mantiene en máxima alerta a las autoridades, que intensificaron las operaciones militares y de control territorial para impedir que estructuras ELN, consoliden presencia en el departamento.

El despliegue se concentra principalmente en Pueblo Rico y en el corregimiento de Santa Cecilia, una zona estratégica por su cercanía con el Chocó y por los recientes hechos de violencia atribuidos a ese grupo armado ilegal.

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La preocupación aumentó tras los últimos enfrentamientos registrados en la zona limítrofe entre ambos departamentos. En uno de esos ataques, integrantes del ELN utilizaron drones con explosivos contra tropas del Batallón San Mateo, dejando varios militares heridos.

De acuerdo con la información revelada por Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda, esta organización si tiene la intención de establecer campamentos y ampliar su influencia hacia territorio risaraldense. Por esta razón, las tropas mantienen patrullajes, puestos de control, labores de inteligencia y operaciones ofensivas para cerrar los corredores que podrían ser utilizados por sus integrantes.

“Tienen ganas de quedarse en Risaralda, esa es una estrategia que han tenido, pero no en grupos tan grandes como ahora 20 años, porque ellos saben que en cualquier momento también nuestra fuerza pública hará uso de bombardeos o de cualquier tipo de acción militar”, señaló Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda.

El ELN tiene presencia en sectores del Chocó y durante las últimas semanas ha sostenido enfrentamientos con el Ejército Nacional. Esta escalada también ha impactado la vía Panamericana, donde se han registrado incineraciones de vehículos, bloqueos, intimidaciones y presuntas extorsiones contra transportadores.

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Aunque varios de estos hechos se han registrado en jurisdicción del Chocó, las autoridades advierten que el riesgo para Risaralda es permanente debido a la cercanía geográfica y a la importancia de este corredor para la movilidad de pasajeros y mercancías.

La Gobernación de Risaralda reiteró su respaldo a la Fuerza Pública y aseguró que continuará articulando acciones para preservar el control territorial, garantizar la movilidad y contener cualquier intento de expansión del ELN hacia el departamento.