Autoridades intensifican ofensiva contra los piques ilegales en Pereira

Pereira

Los piques ilegales que desde hace varios meses afectan la tranquilidad de los habitantes del sector de La Villa Olímpica se convirtieron en una de las prioridades para las autoridades de Pereira.

Tras descartar la implementación de la restricción al parrillero hombre en motocicletas, la Policía Metropolitana anunció nuevas acciones para combatir esta modalidad que pone en riesgo la seguridad vial y altera el orden público.

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Durante una reciente sesión del Concejo de Pereira, el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que la institución fortalecerá los operativos para identificar y sancionar a quienes participan en estas carreras clandestinas, advirtiendo que los controles se extenderán a cualquier sector donde los infractores intenten trasladar esta práctica.

“La autoridad no parará y los operativos los vamos a incrementar nuevamente y seguiremos haciéndolos ahí y si se van de la Villa llegaremos a Belmonte y si se van de Belmonte y se van para Cerritos llegaremos a Cerritos, pero vamos hacerle persecución a estas maniobras peligrosas" selañó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana.

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Como parte de las primeras medidas, en las últimas horas la Policía instaló elementos de control sobre la vía del sector de La Villa, entre la avenida 30 de Agosto y el Obelisco, con el propósito de impedir que este corredor continúe siendo utilizado para competencias ilegales de motocicletas y vehículos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente la realización de piques ilegales y recordaron que estas conductas no solo representan una infracción a las normas de tránsito, sino que también ponen en peligro la vida de quienes participan y de los demás actores viales.