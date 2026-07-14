“Hay algunos semáforos que lo que hacen son trancones”: habitantes de Bogotá se quejan del tráfico

Bogotá D.C

Caracol Radio recorrió algunas de las i ntersecciones semafóricas de las que más se quejan los conductores en Bogotá como la NQS y la Carrera Décima con Calle Sexta, y la Carrera 50 con Calle Tercera.

En esos puntos se construyeron glorietas con semáforos con el objetivo de gestionar mejor el tráfico de la ciudad. Sin embargo, las quejas de los habitantes son constantes.

“El tema es que se demoran mucho tiempo, preferiría que fueran como inteligentes”, señaló un taxista.

“La verdad no sirve para nada porque hacen más trancón de lo normal. Hay varios semáforos que pusieron en la glorieta que lo único que hacen son trancones”, aseguró un motociclista.

Para otros conductores, estas semáforos representan un retroceso y complican más la movilidad.

“En lo personal lo veo como una cuestión de negocio. Creo que lo que hicieron fue un contrato para gastar plata y no les importa si incomoda a la gente o no”, indicó otro taxista.

Para otros el problema es de sincronización y ruido. “Aquí cambia y allá frena, entonces no sirve para evacuar los carros. Eso me perjudica bastante porque todos quieren salir de una y es pite y pite y me perjudica demasiado”, aseguró un comerciante de la zona.

Laboratorio de semaforización

Hasta el laboratorio de semaforización de la Secretaría de Movilidad llegó Caracol Radio para conocer cómo funcionan los semáforos de la ciudad.

Ahí nos atendió Nataly Patiño, la directora de gestión y control de tránsito y transporte de la secretaría.

“Se hace una evaluación tanto de los flujos vehiculares como la interacción entre vehículos y peatones. De allí se valúan unos indicadores que nos dice si se requiere o no una intersección”, explicó.

Agregó que si se cumplen con esos indicadores de procede a diseñar, implementar y coordinar los semáforos en la zona, “priorizando siempre los actores más vulnerables que son los peatones ”.

Desde le laboratorio de semaforización están conectadas más de 1.700 intersecciones para que funcionen las 24 horas del día y coordinen de acuerdo al tráfico y la hora que se presente.

“Los semáforos están para regular el paso, para garantizar la seguridad vial de todos los actores, las 24 horas del día en todos los puntos de la ciudad”, dijo la directora.

Ante las conocidas ‘olas verdes’ en las que los semáforos se sincronizan en verde para que los vehículos pasen, la directora advirtió sobre la velocidad.

“Al tener una ola verde se va a beneficiar a quienes transiten en ese sentido. Sin embargo, debemos regular las velocidades en la ciudad porque la velocidad es una de las principales causas de la siniestralidad . Una ola verde puede propiciar esos excesos de velocidad”, agregó.

La directora precisó que con la inauguración del laboratorio de semaforización, se prueban estos elementos en cuanto a diseño y tiempo antes de instalarlos en las calles.