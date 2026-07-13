Denuncian cobro de más de $100.000 por una carrera de taxi entre la Terminal Salitre y Suba

Una usuaria denunció a través de redes sociales el presunto cobro excesivo que intentó realizar un taxista por un recorrido entre la Terminal de Transportes de Salitre y el sector de Suba Santa Rita, en el noroccidente de Bogotá.

Según el relato de la ciudadana, el conductor pretendía cobrar más de 100.000 pesos por el servicio, una tarifa que calificó como desproporcionada para el trayecto. La situación quedó registrada en un video que comenzó a circular en plataformas digitales.

La denunciante aseguró que, al solicitar el tarjetón oficial de tarifas para verificar el valor del recorrido, el conductor se habría negado a mostrarlo, lo que generó el motivó la denuncia pública por un posible cobro irregular.