Gremio de seguridad privada alerta aumento de violencia contra vigilantes de Transmilenio

Bogotá D.C

El pasado 12 de julio se presentó un nuevo hecho de violencia en la estación de Transmilenio Portal Suba , ubicada en el noroccidente de Bogotá.

En el hecho un vigilante de seguridad privada del sistema de transporte público fue atacado con un arma blanca por parte de dos hombres que intentaron evadir el pago del pasaje.

Tras realizar un llamado de atención a personas que habrían ingresado de manera irregular al sistema de transporte, el guarda de seguridad resultó herido.

Esto no solo ha causado indignación en el gremio de la seguridad privada sino que ha prendido las alertas en cuanto a la violencia que sufren los vigilantes.

“Para el gremio, resulta inaceptable que quienes ejercen esta labor sean objeto de insultos, amenazas y agresiones físicas simplemente por cumplir con las funciones para las cuales fueron contratados, entre ellas hacer cumplir normas de acceso, proteger bienes y personas, y prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad colectiva”, señaló Harry González, director ejecutivo del gremio de ECOS ( Asociación de Empresas Colombianas de Seguridad ).

Desde el sector hacen un llamado a las autoridades para fortalecer las medidas de protección y judicialización frente a este tipo de hechos. Asimismo, piden a la ciudadanía reconocer y respetar la labor que desempeñan los vigilantes, quienes diariamente arriesgan su integridad para garantizar la seguridad de los demás.