Capturan a hombre que robó $42 millones con gas pimienta en un centro comercial de Kennedy

Colombia

Un hombre de 53 años fue capturado en flagrancia luego de presuntamente hurtar una maleta con 42 millones de pesos en efectivo a una mujer, tras intimidarla con un arma cortopunzante y atacarla con gas pimienta al interior de un centro comercial del sector de Bellavista, en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

De acuerdo con la Policía Nacional, el hecho fue atendido por uniformados de la Reacción Bancaria que realizaban labores de prevención y control en la zona. La rápida reacción de los ciudadanos y de las autoridades permitió interceptar al sospechoso pocos metros después de ocurrido el robo.

Recuperaron el dinero y los elementos utilizados en el hurto

Durante el procedimiento, los uniformados lograron recuperar la totalidad del dinero que había sido hurtado, además de incautar los elementos que, presuntamente, fueron utilizados para cometer el delito:

42 millones de pesos en efectivo.

Un arma cortopunzante.

Un recipiente con gas pimienta.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto.

El capturado tiene antecedentes judiciales

Según informó la Policía Nacional, el hombre presenta múltiples antecedentes por:

Hurto agravado.

Porte ilegal de armas de fuego.

Tráfico de estupefacientes.

Además, las autoridades señalaron que ya había estado recluido en establecimientos carcelarios.