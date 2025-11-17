Motociclistas, peatones y ciclistas, las principales víctimas fatales de siniestros viales en Bogotá

Para el año 2022 el país en conjunto tendrá que haber salvado como mínimo 1.398 vidas en siniestros viales, según lo expuesto por el Ministerio de Transporte. Foto: Getty Images( Thot )

Bogotá D.C

En los últimos días ha sido noticia los siniestros viales en la capital del país que han dejado víctimas mortales por parte de conductores irresponsables que manejan en estado de embriaguez o conductores que no respetan las normas de tránsito.

Los casos más recientes y que han causado mayor indignación ha sido la de una taxista ebrio que atropelló al menos 11 personas , entre esas una menor de 14 años murió y otro de 7 años sigue hospitalizado en estado crítico.

El otro caso es el de un conductor de una camioneta que en la localidad de Kennedy arrasó a varios motociclistas y peatones. El conductor fue linchado a muerte por parte de estos y de la comunidad.

Bajo este contexto se publicó la tercera entrega del informe de Bogotá Cómo Vamos que se centró en el análisis en la seguridad vial y la siniestralidad. Esta problemática, de acuerdo con los datos del informe, muestra que en 2025 continua la tendencia al alza en las muertes por siniestros viales observada en años anteriores.

Tendencia al alza de víctimas fatales en siniestros viales

Aunque el aumento es inferior al 1%, entre enero y agosto de 2024 se presentaron 371 muertes mientras que en el mismo periodo de 2025 se presentaron 374, esta problemática pone en riesgo el cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo .

En Bogotá Camina Segura, plan distrital del alcalde Carlos Fernando Galán , se plantea reducir en un 15% las muertes por siniestros viales, pasando de 544 en 2023 a 462 en 2027.

De acuerdo con el informe, el mes de julio de 2025 fue el más crítico con cerca de 60 muertes por siniestros viales.

Causas del aumento de la fatalidad en siniestros viales

El exceso de velocidad es la principal causa de las muertes en las vías. Según el informe, el problema se concentra los fines de semana y las madrugadas entre las 2 y 3 de la mañana, sobre todo en las localidades de Engativá y Ciudad Bolívar.

“Entre enero y agosto de 2025, las muertes de peatones pasaron de 136 a 146, lo que corresponde más o menos al 7%, y las de los ciclistas pasaron de 38 a 40, un aumento del 5%. Y aunque los motociclistas bajaron de 173 a 167 en ese periodo, la moto sigue siendo el actor con mayor peso”, señaló el director de Bogotá Cómo Vamos, Felipe Mariño.

Según datos de la Secretaría de Movilidad, los motociclistas representan el 53% de los comparendos por conducir en estado de embriaguez, el 33% por exceso de velocidad y el 51% por maniobras peligrosas.

Percepción ciudadana

Según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2024 de Bogotá Cómo Vamos, el 44% de los bogotanos se mostró insatisfecho frente al cumplimiento de las normas de tránsito y el 49% con la cultura ciudadana en las vías.

Esto evidencia que la inseguridad vial se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía que afecta la manera en la que se habita en Bogotá.

Recomendaciones

“Desde Bogotá Cómo Vamos proponemos reforzar el control y la gestión de velocidad en horarios críticos, acelerar la ejecución del Plan Distrital de Seguridad Vial, priorizar la estructura segura para peatones, ciclistas y motociclistas y fortalecer la cultura ciudadana frente a estas muertes evitables”, indicó Mariño.