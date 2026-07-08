Secretaría de Movilidad de Bogotá colaborará con la Contraloría por presuntas pérdidas millonarias

La Secretaría de Movilidad de la Calle 13 atiende largas filas de personas esperando a realizar multiples procedimientos (Colprensa - Mariano Vimos) / Mariano Vimos

Bogotá D.C

La Secretaría de Movilidad de Bogotá se pronunció tras la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría por un presunto detrimento patrimonial de $6.501.689.565 relacionado con pagos realizados por la entidad para consultas al Registro Único Nacional de Tránsito entre 2021 y 2024.

“La decisión anunciada corresponde a la apertura de una actuación fiscal, etapa en la que aún no existe una decisión de fondo sobre la existencia de un presunto detrimento patrimonial ni sobre la eventual responsabilidad de las personas vinculadas”, indicó la entidad.

Las notificaciones que envió el ente de control distrital fueron dirigidas a exdirectivos y contratistas de la secretaría que trabajaban durante el periodo de tiempo en revisión.

Agregaron que se brindará la información requerida dentro del proceso para contribuir a que este se realice y llegue a su fin con total transparencia.

Aclararon que las consultas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) hacen parte de procedimientos contemplados en la normatividad vigente para el ejercicio de las funciones de control y de las actuaciones administrativas relacionadas con la imposición de comparendos y otros trámites de tránsito.

Esto quiere decir que la información requerida y el volumen para estos procedimientos corresponde, según la entidad, a consultas oficiales de datos específicos y no son equivalentes a la consulta gratuita disponible para la ciudadanía.

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