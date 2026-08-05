Concejal denunció que Chevrolet Spark azul volvió a circular tras su inmovilización

Una vez más el vehículo Chevrolet Spark Azul fue visto transitando en las calles de Bogotá. A través de X, un ciudadano compartió una foto mostrando el coche con las placas del vehículo que ha cometido numerosas infracciones.

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, rechazó la presencia del carro transitando por la calle 53 con carrera 18 y pidió aclaración acerca de este acontecimiento.

“Le pido a la Secretaría de Movilidad y al alcalde Carlos Fernando Galán verificar si esta denuncia es cierta y si el imbécil del Spark azul ya está nuevamente en las calles. No podemos dejar que este sujeto siga conduciendo cualquier vehículo, luego de las denuncias en su contra al ser un peligro al volante”, afirmó Quintero.

¿Qué dijo la Alcaldía de Cajicá?

Según informó la administración municipal, al vehículo se le autorizó la salida del patio único de tránsito luego de que las autoridades se comunicaran con la Secretaría de Movilidad de Bogotá para iniciar el procedimiento correspondiente.

Sin embargo, la entidad respondió que no existía ningún requerimiento vigente contra el conductor, por lo que se procedió con la entrega del automotor.

¿Qué respondió la Secretaría de Movilidad de Bogotá?

De acuerdo con la entidad, el propietario del vehículo fue requerido para que entregara explicaciones sobre lo ocurrido el pasado 30 de julio.

En cuanto al conductor, quien presuntamente cometió la infracción, se le iniciaron dos procesos administrativos: el primero busca suspender su licencia de conducción y el segundo corresponde al cobro coactivo por los comparendos que actualmente tiene pendientes.

Asimismo, el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes y determine las posibles responsabilidades.

Recordemos que el pasado jueves las autoridades inmovilizaron en Cajicá el vehículo Chevrolet Spark azul, de placas ZIX 013, que había sido protagonista de un hecho que generó amplia polémica en Bogotá.