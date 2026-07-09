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09 jul 2026 Actualizado 17:05

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Bloqueada la vía Bogotá-La Calera por un tractocamión que se volcó

Autoridades cerraron de manera preventiva desde la avenida circunvalar con calle 88.

Tractocamión volcado en la vía Bogotá-La Calera bloquea el paso. Foto: Suministrada.

Tractocamión volcado en la vía Bogotá-La Calera bloquea el paso. Foto: Suministrada.

Tractocamión volcado en la vía Bogotá-La Calera bloquea el paso. Foto: Suministrada.
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Bogotá D.C

Hacia las 10:12 de la mañana de este jueves 9 de julio se presentó un grave accidente de tránsito que provoca un monumental trancón en una importante vía de Bogotá.

El accidente involucró el volcamiento de un tractocamión en el kilómetro 4 de la vía Bogotá-La Calera y bloquea en ambos sentidos este corredor porque está atravesado.

Debido a la gravedad del siniestro vial, un grupo guía y agentes civiles realizaron cierres y desvíos preventivos desde el ascenso de la Avenida Circunvalar con calle 88.

Accidente de alto impacto

El tractocamión de grandes dimensiones transportaba desperdicios de comida con agua y debido al volcamiento la carga se derramó en la vía.

“Ya están nuestros equipos en territorio agentes, policías y guías así como la ambulancia haciendo la gestión debida. Estamos esperando la grúa especial para poder mover este tractocamión”, aseguró la secretaria de Movilidad, María Fernando Ortiz.

Agregó que esperan que hacía el mediodía el corredor esté nuevamente habilitado.

Las autoridades investigan las causas de este accidente para esclarecer que fue lo que pasó.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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