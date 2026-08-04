Trabajo en Bogotá: 1.400 vacantes con postulación virtual disponibles hasta el sábado 8 de agosto: Imagen alusiva de un proceso de espera para una entrevista de trabajo (Crédito: Getty Images)

La Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae cerca de 1.395 vacantes laborales en Bogotá por medio de su estrategia ‘Talento Capital’, esta oferta laboral va hasta el sábado 8 de agosto de 2026. Entre las oportunidades laborales de esta semana hay 838 puestos de trabajo que no requieren experiencia previa.

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La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, sigue conectando con empresas que buscan talento y los capitalinos que buscan empleo.

Ofertas laborales:

Para esta semana hay oportunidades para miles de personas que desean iniciar su trayectoria laboral o acceder a oportunidades en diferentes sectores como los siguientes:

Servicio al cliente.

Infraestructura.

Construcción.

Mantenimiento técnico.

Logística.

Salud.

Comercio.

Cargos con mayor número de vacantes:

Asesores(as) de call center.

Técnicos electricistas.

Oficiales hidráulicos.

Técnicos HVAC.

Técnicos en control e instrumentación.

Técnicos de redes contra incendio.

Auxiliares de bodega.

Auxiliares eléctricos.

Ayudantes de obra.

Auxiliares de tráfico.

Agentes de servicio al cliente

Bacteriólogos.

La oferta también mantiene un enfoque diferencial para facilitar el acceso al empleo de distintos grupos poblacionales. Del total de puestos de trabajo, 1.298 priorizan la participación de mujeres, 1.176 están dirigidos a jóvenes entre los 18 y 28 años, 124 incluyen oportunidades para personas mayores de 50 años y 95 para personas con discapacidad. Una misma vacante puede estar dirigida simultáneamente a más de un grupo poblacional, ya que no son excluyentes.

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¿Cómo puede postularse a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si desea postularse, lo primero que debe hacer es registrase en la siguiente página: www.serviciodeempleo.gov.co, completar los datos con su hoja de vida y aplicar a las vacantes de su interés.

De otro lado, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Allí podrán recibir acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.

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