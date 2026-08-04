Operativo en Engativá: capturan a una persona y recuperan 300 metros de espacio público

Colombia

La Alcaldía Mayor de Bogotá adelantó una nueva jornada de Operación Espacio Público en el barrio Las Ferias, localidad de Engativá, con resultados en materia de recuperación de zonas públicas, seguridad, limpieza y atención social. El operativo, desarrollado en la carrera 68 con calle 68, hace parte de la estrategia distrital para intervenir sectores con problemas de ocupación indebida y fortalecer la convivencia.

Durante la jornada fueron recuperados 300 metros cuadrados de espacio público, retirados siete metros cúbicos de residuos voluminosos, desmontadas tres estructuras no convencionales y removidas dos carretas abandonadas que ocupaban la vía pública.

Seguridad: una captura y armas incautadas

En el componente de seguridad, las autoridades reportaron la captura de una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, fue impuesto un comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia y se incautaron cuatro armas cortopunzantes que habían sido abandonadas en el espacio público.

El director (e) de Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno, Danilson Guevera, destacó el alcance de la intervención.

“Nos encontramos en la calle 68 con carrera 68, un punto de la ciudad que venía presentando deterioro en la seguridad. Hoy, con varias entidades del Distrito, Aguas de Bogotá, Alcaldía Local de Engativá, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, hemos intervenido este lugar, un tema que es prioridad para el alcalde Carlos Fernando Galán. Tenemos la tarea de devolverle a la ciudadanía un espacio más seguro”.

Por su parte, el alcalde local de Engativá, Víctor Hugo Huertas, aseguró que estos operativos continuarán en diferentes sectores de la localidad.

“Llegamos a este punto, así como llegamos a todos y cada uno de los rincones de la localidad de Engativá todos los días. Seguimos trabajando para recuperar el espacio público de nuestra localidad”.

Balance de la intervención

Entre los principales resultados del operativo se destacan:

Recuperación de 300 metros cuadrados de espacio público.

Retiro de 7 metros cúbicos de residuos voluminosos.

Desmonte de 3 estructuras no convencionales.

Retiro de 2 carretas abandonadas.

1 persona capturada por porte de estupefacientes.

4 armas cortopunzantes incautadas.

1 comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia.

5 personas en condición de calle recibieron oferta institucional.

La Administración Distrital señaló que estas jornadas hacen parte de una estrategia permanente para recuperar el espacio público, fortalecer la seguridad y mejorar la movilidad y la convivencia en diferentes sectores de Bogotá mediante intervenciones integrales con la participación de varias entidades.