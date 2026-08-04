Cundinamarca acelera su preparación ante El Niño: 89 municipios ya tienen planes de contingencia

Colombia

Un total de 89 municipios de Cundinamarca ya formularon sus planes de contingencia para hacer frente al fenómeno de El Niño, una estrategia que busca fortalecer la respuesta institucional ante el aumento de las temperaturas, la disminución de las lluvias y el riesgo de incendios forestales y desabastecimiento de agua.

La Gobernación de Cundinamarca informó que este proceso se desarrolla desde mayo de 2026, cuando la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD) inició el acompañamiento técnico a los municipios, tras conocerse los pronósticos del IDEAM para el segundo semestre del año.

De los planes formulados, 63 ya fueron articulados con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), lo que permitirá una mejor coordinación en caso de presentarse emergencias asociadas al fenómeno climático.

Aún hay 27 municipios que no concluyen el proceso

La UAEGRD mantiene el acompañamiento técnico a 27 municipios que todavía no culminan la formulación y articulación de sus planes de contingencia:

Albán

Beltrán

Cajicá

Carmen de Carupa

Cucunubá

El Peñón

Funza

Gachalá

Gama

Guachetá

Guasca

Junín

La Palma

Medina

Paime

Pacho

Pasca

San Antonio del Tequendama

Sopó

Subachoque

Susa

Tenjo

Ubalá

Ubaté

Villagómez

Yacopí

Zipaquirá

De acuerdo con el análisis del Plan Departamental de Contingencia, Gachalá, Guachetá, Pacho, Ubalá y Zipaquirá hacen parte de los municipios con mayor susceptibilidad a eventos asociados al fenómeno de El Niño.

La meta es cubrir todo el departamento

El director de la UAEGRD, William Eduardo Rozo Vargas, señaló que el objetivo es completar este proceso en todo el territorio departamental.

“Nuestro objetivo es que el 100 % del departamento cuente con planes de contingencia articulados y operativos antes de que se intensifiquen las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño”, afirmó el funcionario.

Finalmente, la Gobernación recordó que, según la Ley 1523 de 2012, los municipios son los primeros responsables de atender las emergencias en sus territorios. Por ello, reiteró el llamado a las administraciones locales que aún no han finalizado este proceso para adoptar y articular sus planes de contingencia antes de la temporada de mayor riesgo.