Concejal de La Palma, Cundinamarca fue capturado por porte ilegal de armas 

Fiscalía capturó al alcalde de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido y a uno contratista. Foto: Getty.( Thot )

La alcaldesa de La Palma, Cundinamarca, Nelly Rodríguez confirmó a Caracol Radio que en las últimas horas fue capturado en cabildante del municipio por Cambio Radical, José Wilmer Jiménez Cifuentes, por porte ilegal de armas.

De acuerdo con la mandataria municipal la captura se dio este lunes, 13 de julio, sobre las 6:10 de la tarde.

“Las autoridades llegaron hasta el municipio de El Peñol y allí fue capturado. Me indican que por porte ilegal de armas”, indicó Rodríguez.

Por ahora, el cabildante fue dejado a disposición de las autoridades judiciales y deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.