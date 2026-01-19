5.960 peatones fueron atropellados entre 2024 y 2025 en Bogotá: 386 fallecieron.

El concejal de Bogotá, Rolando González, entregó unas cifras que generan preocupación por la cantidad de peatones que fueron atropellados entre 2024 y 2025. El documento que entrega González se basa en un informe oficial de la Secretaría de Movilidad que revela una realidad alarmante sobre la seguridad vial en la capital del país.

Durante el periodo mencionado, Bogotá registró 5.960 peatones atropellados. De ese total, 386 personas fallecieron como consecuencia de la gravedad de las lesiones. 187 de las víctimas murieron en el lugar del accidente, mientras que otras 199 fallecieron en centros hospitalarios dentro de los 30 días posteriores al hecho vial, lo que evidencia la alta severidad de los impactos.

Las motos se han convertido en el mayor dolor de cabeza de los peatones. El 44% de los lesionados fueron atropellados por motociclistas, seguidos por vehículos particulares con un 28%. Estos accidentes tiene relación, en la mayoría de casos, con el exceso de velocidad, la circulación indebida sobre andenes y el irrespeto por los pasos peatonales, situaciones que ponen en riesgo permanente a quienes transitan a pie.

Asimismo, el informe detalla que el 42% de las víctimas corresponde a personas mayores de 50 años, una población que en las calles es vulnerable, debido a que no tiene los mismos reflejos para reaccionar ante vehículos que circulan a altas velocidades. Las localidades con mayor número de casos fueron Kennedy, Bosa y Suba, zonas donde hay alto flujo de motocicletas.

Sin embargo, algunos accidentes también se han dado por la imprudencia de los peatones en las calles. Las multas pasaron de 53.874 en 2024 a 59.200 en 2025. Las sanciones más recurrentes están relacionadas con conductas que ponen en peligro la vida y con el cruce de vías atravesando el tráfico vehicular.