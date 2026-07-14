El HUEM podría dejar de prestar sus servicios a usuarios de la Nueva EPS: presidente Anthoc

Cúcuta

Nuevamente los veedores de salud en Norte de Santander alzan su voz para exigir soluciones urgentes para el centro hospitalario más importantes del nororiente colombiano, el Hospital Universitario Eramos Meoz de la ciudad de Cúcuta.

De acuerdo con Jesús Vergel, presidente de Anthoc, "el servicio de urgencias permanece colapsado. Sin embargo, es importante aclarar que esta situación no es responsabilidad del hospital ni de su personal de salud".

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Vergel resaltó que esta ESE es el “principal centro de referencia del departamento y continúa siendo el único hospital de alta complejidad que recibe a la población nortesantandereana y a miles de pacientes migrantes que requieren atención”.

Este líder gremial y veedor de la salud en el departamento enfatizó que “el verdadero problema radica en el incumplimiento de muchas EPS que no están pagando oportunamente a las clínicas privadas, lo que ha ocasionado el cierre o la limitación de sus servicios”.

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Vergel resalta que, tras los múltiples incumplimientos “el Hospital Universitario Erasmo Meoz ha tenido que asumir una carga asistencial que supera ampliamente su capacidad. A esto se suma la prolongada estancia de numerosos pacientes hospitalizados, especialmente afiliados a Nueva EPS, debido a que esa entidad no autoriza oportunamente procedimientos, remisiones, cirugías o servicios especializados”.

Sin embargo, resalta el alto compromiso que tienen todos los profesionales de la salud que hacen parte de esta ESE, quienes a pesar de las dificultades, continúan prestando sus servicios médicos en la institución.

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Las deudas de la Nueva EPS con el HUEM

Jesús Vergel, presidente de Anthoc, aseguró que “la cartera más alta que enfrenta actualmente el hospital corresponde a Nueva EPS, cuya deuda asciende a 117 mil millones de pesos, además de existir un contrato que, según se ha denunciado, aún no ha sido formalmente firmado".

Sin embargo, el veedor de salud va más allá y asegura que “de mantenerse esta situación y no alcanzarse acuerdos que garanticen el flujo de recursos, existe la posibilidad de que, a partir del próximo mes (agosto 2026) el Hospital Universitario Erasmo Meoz deje de prestar servicios a los usuarios de Nueva EPS. Una decisión que tendría un enorme impacto sobre miles de pacientes del departamento”.

Se estima que en Norte de Santander hay más de 700 mil usuarios afiliados al Nueva EPS, de los cuáles un 70% están en Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios.