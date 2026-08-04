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04 ago 2026 Actualizado 17:35

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Firmante de paz fue asesinado en el municipio de Ocaña, Norte de Santander

El hombre, oriundo de Convención, fue atacado con arma de fuego.

Wilfred Lindarte Carrascal. /Foto: Tomada de @YuriCaComunes en X.

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Ocaña

En el barrio Galán del municipio de Ocaña, Norte de Santander, fue asesinado en las últimas horas Wilfred Lindarte Carrascal, firmante del proceso de paz.

De acuerdo con la versión de algunos testigos, Lindarte Carrascal recibió un impacto de bala en su cabeza que lo dejó gravemente herido.

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El hombre fue auxiliado y llevado hasta el hospital Emiro Quintero Cañizares, donde minutos después falleció debido a la gravedad de las heridas.

"La Paz vuelve a estar de luto. Hoy fue asesinado firmante de Paz Wilfred Lindarte Carrascal Ocaña Norte de Santander. Exigimos Estado Colombiano garantías reales a la vida de quienes seguimos cumpliendo“, expresó Yuri Camargo, integrante de la Dirección Nacional de Comunes y Negociador de Paz.

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Las autoridades adelantaron las inspecciones correspondientes en el lugar de los hechos para recopilar información que permita dar con la captura de los responsables.

Organizaciones sociales en Ocaña están en alerta por la ola de sicariatos que se están presentando en ese municipio. En lo corrido del 2026, al menos 34 personas han sido asesinadas en Ocaña.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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