Comunidades y autoridades buscan diálogo por protestas en obras en El Tarra

Norte de Santander

Las protestas que mantienen transportadores y conductores de maquinaría amarilla en el municipio de El Tarra tendrá en las próximas horas otro capitulo, frente al anuncio de diálogo que han proyectado las autoridades, el gobierno nacional y los afectados.

El incumplimiento en el pago de obligaciones económicas derivadas de trabajos de obras de infraestructura como el Centro de Desarrollo Infantil y el Centro de Atención al Adulto Mayor en esa población del Catatumbo generó en las últimas horas una protesta pacifica que mantiene suspendidas las obras.

Yeison Pérez Robles, veedor ciudadano dijo a Caracol Radio que “hemos estado haciendo acercamientos con los que están protestando para evitar que las obras de la Universidad del Catatumbo también se vea afectada. La obra ya no se va a entregar el 21 de julio corre el peligro que esta obra queda inconclusa”.

“Dicen que la ANI le echa la culpa al Fondo Paz, Fondo Paz le echa la culpa a la ANI y así vamos...Estamos muy preocupados, sería un retroceso para la culminación de las obras. Nadie esta trabajando en la obra” dijo el líder.

Para las próximas horas, se tiene prevista la reunión con el fin de buscar una solución a esta grave problematica de infraestructura que se esta presentando en esa población del Catatumbo.