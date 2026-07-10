Más de mil familias afectadas en Norte de Santander por las lluvias

Lluvias dejan incomunicados a Norte de Santander y Arauca. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander

Los municipios al sur del departamento Norte de Santander se encuentran gravemente afectados por las fuertes precipitaciones que se han presentado durante las últimas horas. Familias en zona rural de Cácota, Chitagá, Labateca, Toledo y Pamplona reportan graves daños en la infraestructura vial, viviendas y cultivos.

Cácota: se reportan más de 100 personas afectadas

En diálogo con Caracol Radio, Jesús Araque, alcalde de Cácota, informó que las lluvias han provocado inundaciones en la parte baja de su municipio, por el crecimiento de los ríos Chitagá y Cáraba.

De acuerdo con lo informado por el mandatario, en las veredas La Icota, Escalones y El Espino, más de 100 familias resultaron afectadas por las fuertes lluvias.

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Chitagá: 850 familias damnificadas

Por su parte Yorman Suárez, alcalde de Chitagá, informó a Caracol Radio que en su municipio 22 veredas se han visto afectadas por las fuertes lluvias, dejando más de 850 familias afectadas.

El balance entregado por el mandatario da cuenta de:

850 familias damnificadas.

Cuatro viviendas colapsadas.

Más de diez familias reubicadas.

Tres puentes destruidos.

Cinco puentes adicionales con daños estructurales.

Así mismo enfatizó que en tres puentes ubicados sobre la Ruta Nacional 55, principal corredor que comunica con Bogotá y la provincia García Rovira, permanecen en riesgo de colapso.

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Labateca permanece en máxima alerta

Una situación similar se presenta en Labateca, municipio afectado por la creciente del río Chitagá. Uriel Capacho alcalde de este municipio, aseguró en Caracol Radio que la emergencia ha dejado hasta el momento:

Dos tramos de la vía La Soberanía con pérdida de banca.

Una vivienda destruida por la corriente.

Entre seis y siete viviendas evacuadas.

Cerca de diez familias desplazadas preventivamente.

Resaltó que las veredas Morgua y Mónoga permanecen bajo vigilancia debido a la inestabilidad del terreno, donde podrían generarse nuevas emergencias.

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Toledo reporta cinco puntos críticos en la vía La Soberanía

El corredor vial La Soberanía, que comunica a Norte de Santander con el departamento de Arauca es uno de los puntos más afectados en el municipio de Toledo. Daniel Parra, personero de este municipio, informó que en Toledo se han identificado:

Pérdida de banca en el sector La Cabuya.

Dos deslizamientos Alto del Oro.

Colapso del puente Caño Negro.

Evaluación estructural del puente La Cabuya.

Es de resaltar que el paso por esta vía nacional se encuentra suspendido, obligando a los viajeros a usar la vía Toledo - Chinácota - Cúcuta, para trasladarse hacia la capital del departamento.

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Autoridades coordinan atención de la emergencia

Durante este viernes, las autoridades municipales junto con la Secretaria de Gestión de Riesgos, adelantaron una reunión para consolidar el total de los damnificados y evaluar las pérdidas en cultivos e infraestructura.

Mientras tanto, los mandatarios locales pidieron al Gobierno Nacional apoyo de manera urgente para entregar ayudas a los damnificados, enviar maquinaria especializada y entregar recursos que permitan atender esta emergencia.