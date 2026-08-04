Empezaron obras de reconstrucción en Denor luego de atentado terrorista

Cúcuta

El Comando de la Policía en Norte de Santander empezó a adelantar la reconstrucción de las áreas que fueron impactadas el pasado sábado en horas de la madrugada producto de un atentado terrorista.

El comandante de la institución en esta región coronel Jorge Bernal dijo a Caracol Radio que “esto fue una afectación a las estructuras de unos alojamientos y de una sede administrativa que teníamos dentro del comando”.

“Ya se están haciendo esas evaluaciones por parte de la oficina de construcciones para iniciar con la recuperación de algunas zonas que fueron afectadas, pero seguimos trabajando, las actividades diarias no han parado” dijo el oficial.

Indicó además que la Unidad de Apoyo de la Embajada Americana también sufrió daños en su infraestructura, pero su personal no fue afectado.

Finalmente indicó que las acciones contra el terrorismo y el narcotráfico no van a parar y explicó que “tenemos acciones operacionales, que resultan de inteligencia e investigación criminal y que es el centro de monitoreo y central de todas las actividades que desplegamos en el territorio en coordinación con Ejército y Fiscalía. Este año se han dado unos resultados significativos, especialmente en la región donde estos grupos al margen de la ley tienen algunos cabecillas”.