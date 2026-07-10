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Autoridades atribuyen al ELN atentado contra el aeropuerto en Tibú, Norte de Santander

Norte de Santander

Las operaciones aéreas en el aeropuerto de Tibú fueron suspendidas horas antes de la reanudación de este servicio. Lo anterior después que la infraestructura fuera blanco de un atentado con explosivos lanzados desde drones.

George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, confirmó en entrevista con 6AMW de Caracol Radio, que una de las personas lesionadas en medio de este atentado tuvo que ser trasladada de inmediato para recibir atención médica, debido a la gravedad de sus heridas.

“Lamentablemente, la autoría, de acuerdo con la información de la Policía y el Ejército, es del ELN”, señaló el funcionario.

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Esta acción terrorista afecta directamente la comunicación aérea desde la capital nortesantandereana con la región del Catatumbo.

Recordemos que meses atrás, la aerolínea Satena había suspendido esta ruta, argumentando que no estaban dadas las condiciones en materia de seguridad. Lo anterior después del secuestro del operador logístico por parte de un actor armado con presencia en esta región del país.

Sin embargo, los múltiples llamados de la comunidad, los esfuerzos de las autoridades y el trabajo conjunto con la aerolínea, permitió que se anunciara la reanudación de este vuelo. Pero horas antes de iniciar la operación aérea, integrantes del ELN atentaron contra la infraestructura, dejando en vilo la reanudación.

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“Un hecho lamentable que afecta la economía, afecta a la población y obviamente los esfuerzos que se hacen para poder llegar a esos territorios donde faltan vías y hay problemáticas que ya la conocen del Catatumbo”, dijo Quintero.

El panorama no es alentador, pues se advierten que estas acciones violentas pueden continuar presentándose en la zona.

“Los últimos ataques ya no son enfrentamientos entre grupos armados y la Fuerza Pública, sino que utilizan drones para atacar tanto a la tropa como, en este caso, infraestructura como el aeropuerto”.