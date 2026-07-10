Capturado hombre señalado de modificar armas de fuego en Cúcuta

Cúcuta

Hasta el barrio El Contento de la ciudad de Cúcuta llegaron integrantes de la Policía Nacional para capturar a un hombre señalado de modificar armas de fuego en zona de frontera.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, esta persona fue identificada como José Giordano Grass Prieto, a quien las autoridades señalan por su presunta responsabilidad en el almacenamiento de armas de fuego en un inmueble de Cúcuta.

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“Este hombre fue capturado en flagrancia durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada por unidades de la Policía Nacional en un inmueble del barrio El Contento, el pasado 7 de julio. En el procedimiento fueron incautadas dos pistolas calibre 9 mm y 22 mm, respectivamente, cuatro proveedores y tres tambores para revólver”, dio a conocer la Fiscalía.

Así mismo, el ente investigador reveló que el hoy procesado “al parecer, se dedicaría al arreglo, mantenimiento y modificación de armas de fuego que posteriormente serían utilizadas en la comisión de delitos en esta ciudad”.

Tras lo anterior, una fiscal de Norte de Santander le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El cargo no fue aceptado.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.