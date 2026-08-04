Varias viviendas en zona rural de El Tarra resultaron afectadas por explosivos lanzados desde drones

Varias viviendas en zona rural de El Tarra fueron afectadas por explosivos lanzados desde drones. / Foto: Cortesía comunidad.

Catatumbo

Desde las organizaciones sociales en la región del Catatumbo están alertando de nuevos enfrentamientos entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN en zona rural de El Tarra, que ha dejado afectaciones a la población civil.

Desde la Asociación Nacional de Víctimas se informó que durante este lunes 3 de agosto, en medio de los combates entre los grupos armados ilegales, se presentó el lanzamiento de explosivos desde aeronaves no tripuladas (drones), que cayeron en varias viviendas de campesinos.

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El hecho se presentó en zona rural del corregimiento Filo el Gringo, en El Tarra, dejando como saldo una persona lesionada, quien fue trasladada un centro hospitalario de la región.

El uso de drones en el Catatumbo va en aumento

De acuerdo con el más reciente informe entregado por la Corporación Red Departamental de Defensores de DDHH -CORPOREDDEH-, durante el primer semestre del 2026, 39 ataques con explosivos lanzados desde drones se presentaron en la región del Catatumbo.

Estos hechos violentos dejaron “un saldo de dos (2) civiles fallecidos, trece (13) civiles heridos, cinco (5) integrantes de la Fuerza Pública fallecidos y diecinueve (19) integrantes de la Fuerza Pública heridos, para un total de treinta y nueve (39) víctimas directas verificadas durante el período analizado”.

En este mismo informe se advierte que en cinco de los once municipios que conforman la región del Catatumbo, es donde más se concentran estos ataques.

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“Los municipios de Tibú (7) y El Tarra (7) concentraron el mayor número de incidentes documentados, seguidos por Teorama (1), Sardinata (1) y Convención (1), confirmando que la subregión del Catatumbo continúa siendo el principal escenario de esta forma de violencia”.

La implementación de drones cargados con explosivos en medio de la guerra territorial entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN en el Catatumbo, ha dejado “afectaciones sobre viviendas, infraestructura militar, instalaciones aeroportuarias, lugares de culto, cultivos, animales y otros bienes civiles, así como desplazamientos, confinamientos, amenazas y restricciones a la movilidad de las comunidades rurales”.

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