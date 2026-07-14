Secuestran a escolta de la UNP en el Catatumbo

Norte de Santander.

El escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Jesús Eduardo Ortiz García, fue secuestrado en la mañana del domingo 13 de julio en el sector de Villas del Río, zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

Según la comunidad, el funcionario, quien integra el esquema de protección de un líder de la Asociación por la Reconciliación y la Paz de Colombia (ASOREPAZCOL), fue interceptado hacia las 10:30 de la mañana por dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta.

Los hombres le exigieron entregar las armas de dotación y su teléfono celular, y posteriormente le ordenaron permanecer en el lugar.

Minutos después, los sujetos realizaron una llamada telefónica y llegaron otros dos hombres armados, quienes se llevaron al escolta en contra de su voluntad con rumbo desconocido.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Jesús Eduardo Ortiz García y no hay información oficial sobre su estado de salud o las condiciones en las que permanece.

Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del escolta.

Por su parte, ASOREPAZCOL rechaza esta nueva acción violenta en el Catatumbo y exige que se le respete la vida al funcionario.