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04 ago 2026 Actualizado 16:01

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Movimiento Defensores por la Patria destaca guiño del CNE

“Ahora el partido deberá organizarse en las regiones”: Diego González

(Colprensa - Cristian Bayona).

(Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

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Los dirigentes políticos que acompañaron la candidatura de Abelardo de La Espriella a través del movimiento Firmes por la Patria destacaron el aval que entregó el Consejo Nacional Electoral para convertirse en partido político.

Sus militantes destacaron la decisión de la autoridad electoral y se mostraron dispuestos a fomentar la organización y trabajar por consolidar el movimiento.

Diego González dijo a Caracol Radio que “contentos con esta decisión, nos reconoce con personería jurídica a un grupo significativo de ciudadanos como partido político”,.

“Esto empezó hace meses, cuando creció esta candidatura con el doctor Abelardo de La Espriella, con unos principios y valores como el los llama de nuestra patria y de nuestro país” dijo el dirigente político.

Indicó que “ahora el reto es continuar la organización de este movimiento para poder llegar a las alcaldía y las gobernaciones. Y todo el que quiera llegar a sumar desde diferentes sectores es bienvenido para poder seguir en ese senda de liderazgo y de obtener resultados positivos en las elecciones que se avecinan”.

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