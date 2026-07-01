Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta salda el 100% de sus deudas

Cúcuta

Desde la Gobernación de Norte de Santander se dio a conocer recientemente que, el Hospital Universitario Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta, alcanzó un importante hito en su gestión financiera, al saldar el 100% de sus deudas hasta el año 2025.

“Se realizó junta directiva del Hospital Universitario Erasmo Meoz (...) se han logrado incorporar los recursos suficientes y necesarios para que el hospital quede con cero deudas hasta el año 2025″, expresó William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, quien agregó que “en este año, en lo que tiene que ver con personal, estamos al día y se están esperando unos últimos giros directos que se hacen para poder lograr poner al día los proveedores de este año”.

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El mandatario nortesantandereano recordó que “recibimos el hospital con una deuda cercana a los 180 mil millones de pesos. Deuda producto del no pago de muchas EPS y de los cambios que ha habido en el sistema”.

Durante la sesión de la Junta Directiva, Villamizar resaltó el papel que cumplió el Ministerio de Salud, al cancelar más de 50 mil millones de pesos de servicios prestados a la población migrante. Así mismo el aporte de la Asamblea de Norte de Santander que autorizó un crédito por 60 mil millones de pesos, para poder resolver las deudas del HUEM.

Además, se resaltó el trabajo administrativo que tiene el HUEM y que contribuyó con este logro.

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“El trabajo que hace el equipo administrativo del hospital en el sentido de la gestión de cobro, de la nueva modalidad para recuperar cartera, que hace posible que los recursos se puedan facturar sin tantas glosas y se puedan lograr recuperar en su mayoría. Estos recursos se suman a la decisión de giro directo del Gobierno Nacional, que en este momento está residiendo el hospital, por parte de la nueva EPS por cerca de 13, 14 mil millones de pesos, que hacen posible que tengamos caja y liquidez para ir pagando los gastos del mes”, dijo Villamizar.

Por su parte, Hernando Mora, gerente de esta E.S.E. resaltó que “otra gran noticia, nosotros sacamos el 98.2 por desempeño institucional. Es una gran noticia porque se refleja el trabajo de todo un equipo del hospital”.

En este espacio que sostuvo la Junta Directiva, también se confirmó la llegada de nuevos recursos que permitirán continuar mejorando la atención a los usuarios y fortalecer la infraestructura hospitalaria.