Suspenderán el transporte público hacia el Catatumbo durante el 7 de agosto

Norte de Santander.

La Cooperativa de Transportadores del Catatumbo (Cotranscat) informó que el próximo viernes 7 de agosto suspenderá la prestación del servicio público de pasajeros en la ruta Tibú-Cúcuta y viceversa.

La medida fue comunicada mediante una circular dirigida a los usuarios y al público en general, en la que la empresa señala que la suspensión se realizará con motivo de la conmemoración prevista para esa fecha.

En consecuencia, durante toda la jornada no habrá despachos de vehículos en este corredor vial.

La empresa hizo un llamado a los usuarios para que programen con anticipación sus desplazamientos, teniendo en cuenta que el servicio permanecerá suspendido únicamente durante el viernes 7 de agosto.

De acuerdo con el comunicado, las operaciones se reanudarán con normalidad el sábado 8 de agosto, cuando volverán a operar los recorridos entre Tibú y Cúcuta.

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